Riccardo Saponara è pronto a tornare a Firenze dopo l’annata in prestito al Lecce. Ma la tappa in Toscana non sarà altro che una toccata e fuga, visto che il futuro del fantasista sarà ancora lontano dalla Fiorentina. Secondo Tuttosport, Saponara potrebbe accasarsi al Parma, club che ha appena preso Liverani come allenatore, lo stesso tecnico che ha allenato il trequartista nell’ultima stagione.

