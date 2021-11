Saponara, è tutta un’altra musica: adesso deve colpire una big

Il numero 8 viola è balzato in testa nelle gerarchie offensive di Vincenzo Italiano

Alzi la mano chi si aspettava di vedere un Saponara così importante nelle logiche di formazione. Dopo ben quattro prestiti dal 2017 ad oggi, ha ritrovato in viola l'allenatore che ha saputo valorizzarlo allo Spezia, e fargli fare un salto in avanti a livello di mentalità, confermato già nel ritiro di Moena. Adesso conta nove presenze in campionato, tre da titolare e un problema al ginocchio che lo ha limitato. Contro Spezia, Cagliari e Genoa (un gol, due assist) è stato immarcabile. Gli manca la prestazione contro una big, la Juve capita a fagiolo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.