Santa Vittoria, il giorno di Iachini. La decisione è imminente

A Firenze le voci lo volevano un po’ dappertutto, ma come scrive il Corriere dello Sport-Stadio Beppe Iachini stava solo aspettando, lui che nella città fiorente è di casa, la decisione della Fiorentina. E la decisione, dopo alcuni tentennamenti dovuti alle varie piste che si sono aperte, è arrivata: è il suo il nome che ha prevalso. Basta una telefonata per chiudere, è già tutto pronto; ieri nulla, oggi è il giorno buono. Santa Vittoria, che sia di buon auspicio. Da dopo Natale, poi, il nuovo Mister si metterà all’opera per risollevare la Viola, in vista del prossimo, delicato impegno, il 6 gennaio a Bologna.