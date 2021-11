Sampdoria, D’Aversa ha messo gli occhi su Terzic: la possibile formula

D'Aversa, per rafforzare la sua Samp, sta pensando al terzino serbo della Fiorentina Aleksa Terzic, che è in cerca di minutaggio

Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria che non ha iniziato molto bene questo campionato, cerca dei colpi per rafforzare la sua rosa nel mercato di gennaio. Al tecnico blucerchiato piace molto il terzino viola Aleksa Terzic, in uscita dalla Fiorentina. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione, il calciatore potrebbe partire con la formula del prestito secco, oppure con diritto riscatto e controriscatto. Mossa che permetterebbe ai viola, nel caso si dimostri un giocatore importante, di non perderlo.