Samp-Fiorentina, quanti incroci! Da Montella a Duncan, e una curiosità su Pradè

E dire che poteva essere la partita di un altro cuore diviso tra Fiorentina e Samp, ovvero Montella. Toccherà invece a Iachini sfidare i vecchi amici mentre dalla tribuna osserverà il match Daniele Pradè. Il ds dopo gli anni viola fu proprio chiamato a Genova (sponda Samp) dove ha operato dal 2016 al 2018. Curiosità: dopo la parentesi a Udine stava tornando alla Samp: a un passo dal triennale, ecco la chiamata della nuova Fiorentina di Commisso.

In campo ci sarà Chiesa (nato a Genova e figlio di Enrico, che ha scritto la storia di entrambe le società): a lui il compito di superare il “fiorentino” Tonelli. Il dubbio in mezzo riguarda Duncan, anche lui ex Samp, come Marangon, il team manager viola. E in panchina? Iachini, a Genova sponda Samp tra 2011 e 2012, e Ranieri, a Firenze tra 1993 e 1997. Lo scrive La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.