Samp-Fiorentina, ecco quanti saranno i tifosi viola al Ferraris

Le tre sconfitte consecutive subite dalla Fiorentina non hanno intaccato passione, amore e voglia di superare le difficoltà nella tifoseria viola. Quello di oggi a Marassi, per la sfida contro la Sampdoria dell’ex Ranieri, non sarà un vero e proprio esodo ma saranno circa un migliaio i tifosi viola (924 per l’esattezza quelli dei viola club) che saranno sulle gradinate del Ferraris a sostenere, tifare, e spingere Chiesa e compagni alla conquista di un risultato positivo. Lo scrive La Nazione.