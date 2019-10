Salvate il soldato Chiesa: Fede sta raccogliendo quanto seminato da Gasperini

L’etichetta di cascatore non si addice a Federico Chiesa, eppure la decisione del giudice sportivo ha confermato che il viola sia il tipo di giocatore che cerca il contatto per ingannare arbitro e avversari. Qualcosa da respingere con forza e di lontano dalla lealtà che lo ha accompagna fin dagli inizi. Le etichette scomode sono difficile da staccare, soprattutto quando sei un progetto di campione che fa timore. Così Gasperini ha provato a indirizzare il pensiero popolare additando Chiesa al pubblico ludibrio. Quello che purtroppo ha seminato Gasp, lo sta raccogliendo proprio Federico. Lui però non ha intenzione di parlare, né di rispondere alle provocazioni. La società lo sta facendo per lui. Lo scrive La Nazione.