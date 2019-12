Salgono le quotazioni di Boateng con l’Inter. Farà coppia in attacco con Chiesa?

L’assenza di Franck Ribery porta Montella a fare alcune riflessioni sulla formazione che scenderà in campo contro l’Inter. Il tecnico sembra comunque intenzionato a riproporre il 3-5-2 con il ritorno in attacco di Chiesa che sarà affiancato da uno tra Vlahovic e Boateng. Come scrive La Nazione il ghanese già da due giorni ha ripreso a lavorare con il resto dei compagni e dopo le prove in chiaro-scuro del serbo sta spingendo per provare a partire dall’inizio. Torneranno dal 1′ anche Lirola e Badelj, ma occhio al 4-3-1-2: Montella infatti non sembra aver abbandonato del tutto l’idea di sperimentare il sistema di gioco sul quale ha lavorato per tutta la settimana pre-Toro e tra domani e sabato deciderà.