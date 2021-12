Salernitana, probabile formazione: Ribery e Simy guidano l’attacco

Ecco come la formazione campana dovrebbe scendere in campo contro la Fiorentina

Alla disperata ricerca di punti salvezza. La Salernitana, reduce dal ko di San Siro contro il Milan, si presenta alla sfida contro la Fiorentina da ultima in classifica. Come scrive il Corriere dello Sport, la formazione campana dovrebbe scendere in campo col 4-4-1-1 con: Belec in porta, Veseli, Gyomber, Bogdan e Ranieri in difesa, Kechrida, Coulibaly, Schiavone e Obi a centrocampo, Ribery alle spalle di Simy.