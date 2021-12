Salernitana, bocche cucite e fiato sospeso: si avvicina la deadline di vendita

In casa Salernitana sono tutti con il fiato sospeso. Si avvicina la deadline per la vendita entro il 31 dicembre

Che Salernitana sarà quella che affronterà al Franchi la Fiorentina? Ma soprattutto di chi? Sono domande ad oggi senza risposta, che lasciano la città campana e soprattutto la Serie A in un limbo di attesa che durerà pochi giorni. Sono infatti scaduti in queste ore i termini per presentare le offerte di acquisto del club di Lotito ai trustee e secondo il Corriere Dello Sport sarebbero tre, di cui due più strutturate. Work in progress, dunque ma si rimane in attesa perché entro il 31 dicembre la società dovrà passare di mano e si potrà ottenere un'ulteriore proroga di 45 giorni solo se ci sarà già un contratto preliminare firmato. Intanto entro il 15 dicembre andrà scelta la proposta migliore, poi in caso di più offerte congrue si procederà all'asta. Dal club non filtra alcunché e nessuno rilascia dichiarazioni, sono tutti in attesa e col fiato sospeso. Sul campo, Colantuono e i suoi ragazzi provano a tenere alta la concentrazione nonostante il momento e continuano a lavorare: ieri M. Coulibaly, Gondo, Ruggeri e Zortea hanno svolto allenamento specifico, mentre Strandberg continua con la fisioterapia.