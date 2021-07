Sabatino: “Cerco riscatto, Panico ha la giusta filosofia”

Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentina, parla di Patrizia Panico in panchina e della voglia di riscatto

Sulle pagine di Repubblica oggi in edicola troviamo un'intervista a Daniela Sabatino, attaccante della Fiorentine Femminile. La squadra sta cambiando pelle, tanto da avere in panchina Patrizia Panico, ex bomber anche della Fiorentina nonché ex compagna proprio di Sabatino. Le parole dell'attaccante viola sono di rivalsa: "Voglio riscattare la stagione da dimenticare passata, ci servirà per capire cosa abbiamo sbagliato. E con Patrizia abbiamo gli stessi obiettivi". Si riparte da qui, dunque, da un'unità di intenti che vede voglia di vincere sia in campo che in panchina. La squadra è già totalmente a disposizione del nuovo tecnico e non vede l'ora di studiare i suoi schemi. La sua mentalità pare già chiara: "Lottare su ogni pallone e recuperare palla nel minor tempo possibile, aggredire l'avversario è la sua filosofia". Un modo di lavorare che piace e che motiva tutte le ragazze.