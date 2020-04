Rummenigge: “Aspettiamo che tutto sia finito e poi discutiamo. Italia? La nostra bestia nera”

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco ed ex calciatore tedesco, ha parlato al Corriere della Sera in merito all’emergenza nel calcio tedesco ed europeo. In Germania le squadre hanno il permesso di allenare i propri giocatori in gruppetti di 4-5, questo ne migliora l’umore, ma il disagio rimane. I club sono uniti, e secondo Rummenigge possono essere un esempio per la politica teutonica. “Il mercato soffrirà, perché abbiamo sempre speso di più negli ultimi venti anni. Chi dispone di liquidità adesso sarà molto più prudente”.

“Aspettiamo che tutto sia finito e poi discutiamo in modo più chiaro. questo è il mio consiglio”. Infine, una battuta sull’Italia, mai incrociata nei cammini vincenti della Germania in Mondiali ed Europei: Rummenigge dice che il calcio italiano è sempre stato complicato per i tedeschi, anche con i club. “Siete la nostra bestia nera”.