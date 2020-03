Da una parte lo stadio nuovo al momento resta un miraggio, dall’altra l‘Artemio Franchi ha bisogno di una bella manutenzione. Come riporta il Corriere Fiorentino, basta fare un giro per rendersi conto che l’aspetto dell’impanto non è dei migliori. Nonostante il milione e 900 mila euro stanziati dal Comune, i punti critici sono diversi: la mancanza di copertura e gli anni che passano favoriscono infatti degrado e infiltrazioni d’acqua da minare la resistenza del calcestruzzo.

Gli operai sono al lavoro, ma quel che resta al momento è un effetto scacchiera dato dagli antiossidanti e dalla mancanza di verniciatura in alcuni punti. In alcuni punti addirittura, i ferri sono rimasti scoperti e con l’antiruggine a vista. Anche le scale in ferro sono piene di ruggine e in alcuni punti consumate e bucate, ci sono tombini rovinati e terreno sconnesso, muri con grosse infiltrazioni di acqua che lascia segni nerastri o color ruggine, pezzi di intonaco caduti e mai sistemati.