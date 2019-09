Rotta sulla Lanterna: Montella non ammette distrazioni

Vincenzo Montella non ammette distrazioni. Come scrive il Corriere Fiorentino, nella prima trasferta del campionato, il tecnico vuole subito un gruppo concentrato solo sulla partita. Per quanto riguarda la probabile formazione, Luca Ranieri, altro prodotto del settore giovanile, dovrebbe esordire dal primo minuto nel ruolo di esterno sinistro. Vlahovic, invece, comincerà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Boateng.

Montella vuole trovare la chimica giusta per far diventare la squadra la sorpresa del campionato. Al Ferraris il clima sarà infuocato, sono passati tanti anni, ma i tifosi rossoblù non hanno mai dimenticato che il giocane calciatore Montella li la lasciò per passare alla Sampdoria. Al fianco della Fiorentina ci saranno oltre 800 tifosi, il settore ospite è esaurito. Nel ritiro della squadra arriveranno anche Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè.

FIORENTINA: E’ FATTA PER PEDRO