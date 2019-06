Rosa da sfoltire, occhio alle offerte che arrivano per Pezzella. Laurini in direzione Parma

Non solo mercato in entrata, la Fiorentina deve sfoltire la rosa e uno dei primi che può lasciare Firenze è Vincent Laurini. Il Parma punta sia il terzino francese che l’ex viola Emiliano Viviano, mentre per quanto riguarda i portieri viola si dovrebbe ripartire da Lafont, la cui permanenza esclude quella di Bartolmiej Dragowski. Un paio di squadre inglesi cercano il polacco, che verrà venduto soprattutto perché c’è da sfoltire velocemente una rosa clamorosamente ampia.

Attenzione anche a German Pezzella: la Fiorentina non vorrebbe privarsene, ma le offerte (anche milionarie) cominciano ad arrivare. Si dovrà valutare tutto, scrive il Corriere dello Sport – Stadio.