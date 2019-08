Rongier, pista tramontata. Resta in piedi l’ipotesi Demme

Se Sander Berge (SCHEDA) resta il sogno per il centrocampo viola, La Nazione in edicola stamani riporta di una pista un po’ più defilata – ma sempre percorribile – che porta a Diego Demme, anche se la richiesta fatta dai tedeschi è intorno agli 8 milioni di euro. Chi invece pare quasi definitivamente sfumato è Valentin Rongier, il capitano del Nantes, le cui caratteristiche ricordano moltissimo quelle di Badelj.

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA