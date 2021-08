Roma-Fiorentina è il derby dei presidenti americani: Friedkin vs Commisso

Il Messaggero evidenzia le differenze tra i due imprenditori a stelle e strisce

Di uno le dichiarazioni si contano sulle dita di una mano da quando ha acquistato il club capitolino, l'altro invece ama comunicare e parlare di tutto e con tutti. Ma le differenze tra Dan Friedkin e Rocco Commisso, secondo Il Messaggero, non sono soltanto a livello, diciamo, empatico. Per il quotidiano romano il proprietario del club giallorosso coccola la sua creatura con discrezione, operando spesso scelte anche sorprendenti e spiazzanti, come quella appunto di affidarsi per la gestione tecnica a José Mourinho. Diverso il modo di fare del presidente gigliato, che ha anche una storia personale alle spalle completamente differente: Commisso è uno che si è fatto da solo ed ha raggiunto i vertici dopo anni di sacrifici e gavetta.