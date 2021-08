Roma, allarme manto erboso all’Olimpico. Che però va verso il sold out

Lo stadio della Capitale è ridotto male a causa di una rizollatura resa necessaria dall'impegno europeo

La Stadio Olimpico versa in condizioni difficili, in particolare per quanto riguarda le condizioni del manto erboso. Come spiega l'edizione odierna de Il Romanista, l'amichevole giocata a Ferragosto con il Raja Casablanca ha evidenziato le condizioni di un terreno di gioco che lascia molto a desiderare. Secco, sabbioso, distante già alla vista dal classico verde. La causa sarebbe da attribuire alla rizollatura del prato, resa necessaria dai quattro match disputati in estate all'Olimpico in occasione dei recenti Campionati Europei. Domenica la Fiorentina dovrà fare i conti, come la Roma, con un manto erboso in non perfette condizioni. Ma con una cornice di pubblico all'altezza: ad oggi sono stati venduti 24mila biglietti, e ci sono ancora molti posti a disposizione vista la possibilità di raggiungere il 50% della capienza.