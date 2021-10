Rocìo: “E’ il mio momento, ma Borja sogna ancora un saluto ai tifosi al Franchi”

I coniugi Valero si sono scambiati la visibilità: Rocìo è sulla cresta dell'onda, Borja si gode il ritiro ma coltiva ancora un sogno

La Nazione propone oggi un'intervista con Rocìo Rodriguez, moglie dell'ex viola BorjaValero e opinionista di Radio Bruno. "E' il mio momento" afferma orgogliosa, lei che è laureata in scienze della comunicazione ma che titubava nella propria carriera per via dell'attività del marito. E non vuole essere chiamata Lady Valero. Eppure non è sempre stato tutto perfetto: "So di essere una privilegiata. Ma amo vivere Firenze, le sue strade, la gente. Ridevo sempre quando scrivevano che noi andavamo a fare la spesa come le persone comuni. Beh, è quello che vogliamo essere. E io di questo sarò sempre grata a Borja, anche se la nostra vita non è stata sempre facile. Quando Borja ha avuto il primo contratto a Maiorca la società non pagava gli stipendi e per vivere ci siamo dovuti far prestare dei soldi".