Rocco&Joe vs Fede, la questione entra nel vivo. Le parole dei tre contendenti

I quindici minuti più lunghi e surreali di questa estate fiorentina: così Repubblica definisce il colloquio sul pullman viola tra Chiesa e Joe Barone, alla presenza di Dario Dainelli e Giancarlo Antognoni. La cessione del giocatore non è in discussione, “Tu sei la Fiorentina” avrebbe detto il braccio destro di Commisso alzando la voce. Federico poi non ha dato segnali di rottura, anzi è stato il primo ad essere chiamato da Barone durante la gita sull’Hudson: timidi sorrisi, per la prima volta non era imbronciato.

Ai cronisti, solo due frasi: «Sto bene, tutto a posto. Se gioco col Benfica? Vediamo». Barone ha chiosato: «Federico è stato chiamato per primo a presentare la maglia, è un segnale o no? Il caso deve finire, l’abbiamo sempre ribadito. Chiesa è un giocatore della Fiorentina, ha un contratto da rispettare, come Dragowski».

Quindi, dopo le dichiarazioni di Commisso: «Voglio che tutti si divertano, dal primo giorno ho detto di tenere Chiesa. Voglio trattare tutti con rispetto, io ho comprato la Fiorentina, non un giocatore solo», il battello ha attraccato a Chelsea, dove era in programma l’incontro della squadra con i bambini delle scuole calcio. Chiesa ha preso il pallone e ha giocato con loro, sorridendo.