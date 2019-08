Rocco torna a casa e la Fiorentina brilla: il sogno viola è tutto da cavalcare

I consigli di Ribery a Sottil, l’atmosfera di uno stadio finalmente festante (ribattezzato Artemio Franck in onore del nuovo 7), la frizzantezza dei giovani, la saggezza e il talento dei vecchi. E soprattutto il gioco. I tifosi se ne vanno arrabbiati ma felici, scrive La Repubblica, perché hanno visto una Fiorentina imperfetta ma orgogliosa, battagliera, intensa anche se incompleta. Aver messo in difficoltà il Napoli così è un bel segnale, come bel segnale è quello dato dai giovani e non solo: il gol d’autore di Boateng, il rigore che Ribery si sarebbe procurato ma che l’arbitro non ha visto. I fuochi e gli effetti speciali con Commisso nel prepartita sono americanate? Può darsi, ma in un calcio comandato dal fatturato e dal FFP è giusto sognare. E godersi il cuore della città di Firenze che batte finalmente all’unisono con quelli dei tifosi.