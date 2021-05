Rocco, Ringhio e Beppe, la strana domenica: sliding doors tra presente e futuro

La strana e lunga domenica dei viola

Commisso e Gattuso oggi saranno rivali, ma fra una settimana potrebbero essere altro. Rino dovrebbe o potrebbe essere quell’allenatore «vincente» annunciato in conferenza stampa dal presidente viola. Oggi sarà l'ultima apparizione da allenatore gigliato al Franchi per Beppe Iachini.

Se Gattuso dovesse decidere di non accettare la proposta viola o se Commisso avesse in testa un'altra soluzione, lo scopriremo più avanti. Il presidente sa già il nome del nuovo allenatore, basterà un cenno per sbloccare e risolvere tutto. Che sia Gattuso, Marcelino, Tedesco, Garcia o Fonseca.