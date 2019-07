Un primo incontro tra Rocco Commisso e Federico Chiesa è avvenuto nei giorni scorsi negli States, con l’attaccante viola che ha raggiunto il gruppo e la squadra ed ha potuto far conoscenza con il neo patron della Fiorentina.

Come si legge sulle pagine de Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina, finora la partita la sta vincendo Commisso e la Fiorentina. La Juventus, che vorrebbe il talento viola, continua ad osservare ma il tempo scorre e questo favorisce Commisso e la permanenza di Chiesa a Firenze. Questo perchè la Juventus per arrivare a Federico dovrebbe tutelarsi a livello economico e di bilancio societario con una cessione importante. Non solo, la proprietà viola rimane forte della sua volontà nei confronti di Chiesa e fino a che non sarà il giocatore stesso a chiedere la cessione, per la società non ci saranno problemi.

Capitolo ingaggio: sarà un argomento da trattare in casa viola qualora Chiesa rimarrà a Firenze. Questo perchè l’offerta della Juventus è di quelle davvero importanti (5 milioni a stagione per cinque anni) e inevitabilmente andrà fatto uno sforzo per il numero venticinque in maglia viola.