Rocco ha deciso: Chiesa non è incedibile, adesso il leader è Castrovilli

La Nazione scrive di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Rocco Commisso ha utilizzato parole al miele per il secondo, un po’ più fredde per il primo. “L’ho detto ormai cento volte, se vuole andare può andare, ma deve farlo al prezzo giusto del cartellino“, ha detto il presidente sul figlio d’arte. Difficile aggiungere altro, se non che – portando la questione in termini di mercato – Chiesa, davanti alla proposta economica giusta (il Manchester United è in vantaggio sull’Inter) sarà ceduto, mentre Castrovilli ha in mano lo scettro della Fiorentina del futuro.