Rocco e Silvio, così uguali e così diversi

Quasi uno scherzo del destino: la prima partita ufficiale della Fiorentina di Commisso sarà contro il Monza di Berlusconi, da cui Rocco avrebbe voluto acquistare il Milan. Fra Commisso e Berlusconi le analogie non mancano, come scrive il Corriere Fiorentino, ma sono soprattutto le differenze a determinare due percorsi di successo. L’offerta era allettante, circa cinquecento milioni, ma quando sembrava essere sul punto di decollare, la trattativa naufragò. La storia dei due è simile: entrambi hanno puntato sul business delle tv, ma mister Rocco in politica non è mai entrato. E intanto non sta più nella pelle in vista del match di domani, che seguirà direttamente dagli Stati Uniti incollato alla tv.