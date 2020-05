Difesa tutta nuova, la suggestione è Romagnoli

La difesa della Fiorentina potrebbe subire una radicale rivoluzione, qualora sia Pezzella che Milenkovic dovessero lasciare il club viola. Come scrive La Nazione Roma e Valencia sono sulle tracce dell’argentino, mentre i 30 milioni che il Napoli potrebbe offrire per il serbo stuzzicano, anche se potrebbe inserirsi anche il Milan. Ed ecco che il quotidiano propone la suggestione Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero va in scadenza nel 2022 e qualora i rapporti tra il club e l’agente Mino Raiola dovessero precipitare (per le situazioni relative ai rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic) si potrebbe pensare ad uno scambio.