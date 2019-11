Ritorno all’antico: 3-5-2 con Vlahovic in panchina

La Nazione ipotizza la probabile formazione della Fiorentina per la gara di domani contro il Verona. Senza Castrovilli e Pulgar, Montella punterà a centrocampo su Benassi e uno fra Zurkowski e Cristoforo. Nelle ultime ore ha preso consistenza l’ipotesi del ritorno al 3-5-2 con Chiesa e Ribery in attacco, con Vlahovic pronto a entrare nella ripresa (magari al posto di Lirola o Dalbert) per il passaggio al 4-3-3.

