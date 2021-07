Ristrutturazione difensiva: Lirola la chiave della retroguardia viola

Il mercato viola passa dalle cessioni. Quella di Lirola darà il via alla ristrutturazione difensiva

Il mercato viola è entrato nel vivo. Dopo l'acquisto di Nico Gonzalez , la società di Rocco Commisso ha deciso di riflettere sui futuri acquisti seguendo un ragionamento semplice: prima si cede poi si compra. Ecco infatti, che proprio i giocatori in uscita divento la chiave per quella ristrutturazione che ha bisogno la rosa viola. In particolare, quella che riguarda la difesa.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, l'addio imminente di Lirola destinato a giocare in Francia darà il via libera all'innesto sulle fasce. Il nome più caldo rimane quello di Zappacosta, con Larsen sullo sfondo. Nello stesso modo, una possibile partenza di Milenkovic o Pezzella, porterebbe all'acquisto di un nuovo centrale, Cistana e Kouyatéin pole con Nastasic come soluzione alternativa. Chi arriverà non si può sapere, la cosa certa è che il mercato viola passa prima da coloro che la maglia viola non la indosseranno più.