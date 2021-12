Rischio relax, attenzione massima: serve la testa più delle gambe

La Fiorentina deve prendere con le molle la sfida al Sassuolo, che spesso ha dato più di un grattacapo. Viola con la testa più che le gambe

Sulle colonne di Repubblica questa mattina in edicola si parla della gara con il Sassuolo con una riflessione dedicata alla partita di domani. Perché la gara con i neroverdi ha spesso raccontato precedenti in cui la Fiorentina ha sofferto e non solo per questo Italiano deve stare in guardia. La banda Dionisi viene definita come "un ospite di quelli che, se non stai attento, ti aprono il frigo, ti svuotano il mobile bar" e d'altronde le vittorie con Juve e Milan parlano da sole. Vlahovic e compagni dovranno usare bene la testa prima delle gambe, perché il rischio è sempre dietro l'angolo e rilassarsi è vietato. Il gruppo è compatto e anche chi gioca meno rende, anche se è Kokorin l'unico a rimanere ai margini. Anche definirlo riserva - si legge - è troppo: sembra quasi che il suo ingaggio a Firenze sia tutt'altro che un contratto da calciatore.