Ripartire senza danneggiare la prossima stagione: Fiorentina d’accordo con la Uefa

La Fiorentina non cambia idea: terminare l’attuale stagione, ma senza danneggiare la prossima. Prima di tutto c’è la questione dei diritti televisivi. Come scrive il Corriere Fiorentino, fra slittare troppo in là la stagione 2020-21 spingerebbe Sky e Dazn a chiedere altri sconti dopo quelli, per il momento negati, già chiesti per l’attuale campionato.

Capitolo mercato. Quando aprirlo? Quanto farlo durare? Con quali regole? E i contratti dei calciatori? Un conto è ottenere deroghe di un mese o poco più, ma spingersi oltre sarebbe complesso e costoso. E poi gli sponsor e l’organizzazione dei ritiri. Tutti aspetti che, se il campionato attuale slittasse troppo in avanti, verrebbero sacrificati creando danni non solo economici. Ecco perché, secondo la Fiorentina, deve restare assolutamente valida la prima indicazione fornita dall’Uefa, che ha indicato il 2 agosto come data ultima entro la quale concludere il campionato.