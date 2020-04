Ripartenza, Iachini è dubbioso. Le posizioni dei tecnici di Serie A

Il Corriere dello Sport in edicola oggi distingue gli allenatori che vorrebbero riprendere a giocare al più presto da quelli che invece hanno espresso qualche dubbio in merito; tra questi, c’è anche Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, che insieme a Ranieri e D’Aversa ha espresso qualche perplessità in merito. Gli altri, esclusi Gotti, Lopez e Longo che seguono la linea dei presidenti, si dicono pronti senza dubbio a tornare in campo. Mancano però i pareri di Conte e Sarri, allenatori di Inter e Juventus.