Ripartenza campionato, avanti piano: protocolli da rifare

La Gazzetta dello Sport si concentra sull’ok del governo agli allenamenti collettivi dal 18 maggio, ma con prudenza. Oltre all’obbligo di quarantena, nasce il dubbio – si legge – su cosa accadrà dopo la prima fase, quella del ritiro chiuso a chiave, che gli scienziati hanno approvato. Dopo essere stati severissimi nel giudicare il protocollo nella forma originale, quello della commissione medica Figc: “La documentazione è largamente lacunosa e imperfetta, non si sono avuti riscontri adeguati ai rilievi sollevati“. Rilievi che però la Figc non avrebbe ricevuto. In ogni caso, ci si metterà subito al lavoro per la riscrittura. L’obiettivo è concludere già oggi. Poi ci sarà il passaggio decisivo: i club dovrebbero convocare i calciatori ufficialmente, superando la fase degli allenamenti “facoltativi”.

Spadafora ha deciso di raccogliere tutte le indicazioni degli scienziati senza se e senza ma, autorizzando la ripresa degli allenamenti ma con il rispetto delle regole. La pagina di indicazioni ha così cambiato veste, dal “parere” è diventato obbligo per le autorità sportive. Tuttavia nella pagella degli scienziati ci sono anche dei passaggi in qualche modo incoraggianti. Si dice che il Cts “prende atto che gli allenamenti di gruppo sono parte imprescindibile del percorso relativo alle attività agonistiche“. E ancora: “Atteso che il gioco del calcio, prevedendo contatto fisico, è un’attività intrinsecamente connotata da un elevato rischio di diffusione di contagio e che tutte le sopra indicate considerazioni vengano rispettate in maniera puntuale, il Cts ritiene di esprimere un parere tecnico non ostativo alla strategia ipotizzata dalla Figc“. Insomma, la porta non è chiusa e ci sono le possibilità per aprirla di più. In questo senso, bisognerà vedere anche che cosa succederà nel vertice del calcio con il premier Conte.