E’ tornato in Italia da pochi giorni, ma Rocco Commisso ha subito agitatole acque troppo stagnanti di un rapporto inafferrabile con Federico Chiesa. Il n° 1 viola, vuole capire le intenzioni del ragazzo, che al momento è il più importante e al contempo il più scontento della rosa viola. La società ha idee chiare per quanto riguarda crescita e futuro, visto l’investimento da 70 milioni per il centro sportivo, Chiesa un po’ meno. Ma possono esserci evoluzioni sul fronte rinnovo con clausola rescissoria.