Rinnovo Chiesa, sottotraccia qualcosa si muove. Ma Federico non parla: la situazione

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del futuro di Chiesa e della volontà della società di prolungare il suo contratto fino al 2024. Nei giorni scorsi Commisso ha accennato ad un annuncio che potrebbe arrivare, ma è ancora presto. Da par suo, Federico non rilascia intervista e non parla del domani. La società aspetta un suo segnale, dopo aver mostrato a tutti cosa intende fare con le questioni stadio e centro sportivo. In tutto questo Chiesa sta vivendo un momento complicato, è vero che contro il Parma aveva qualche linea di febbre ma la prestazione non è stata all’altezza.