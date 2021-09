Rinascimento Italiano: tanti aspetti positivi e due questioni da risolvere

Il primo mini bilancio sul lavoro fiorentino dell'allenatore

Tra gli aspetti positivi c'è la conferma dei gioielli Vlahovic e Milenkovic, conquistati con le sue idee di calcio, così come l'inserimento di Nico Gonzalez e il recupero di Callejon, Saponara e Benassi, tre giocatori che sembravano persi. Ma soprattutto aver finalmente dato un'identità alla Fiorentina. Ora la sfida più delicata è rilanciare Amrabat, pupillo di Commisso. Riuscirà a cucirgli uno spazio in un centrocampo che prevede il nuovo arrivato Torreira in cabina di regia con Castrovilli e Bonaventura titolari e Duncan, Benassi e il giovane Maleh come alternative? L'altro interrogativo riguarda il vice Vlahovic: sulla carta è Kokorin, confermato dalla dirigenza e che sta lavorando alla grande, ma occhio alla soluzione finto nove, magari con Gonzalez come Agudelo a Spezia.