Potenziali crack: riflettori puntati su Vlahovic e Leao

Tutti li vorrebbero perché hanno forza, coraggio e fantasia

"Il serbo è un centravanti come a Firenze non si vedevano dai tempi di Toni e, soprattutto, di Batistuta. Da solo vale mezza squadra. In area di rigore sa fare tutto. Ha fiuto del gol. E' centravanti di rapina. E allo stesso tempo sa fare a sportellate. Fa gol di testa. Non disdegna il tiro da fuori. Somiglia a tanti calciatori. Può essere Paolo Rossi come Boninsegna o anche Voeller. Ha un'altra caratteristica: i rigori li segna sempre. Non ne ha sbagliato uno in carriera. Undici su undici in Serie A. Per non fare gol, non deve tirarli. Come contro il Cagliari".