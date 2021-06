Riflessioni su Ribery. Ok la permanenza, ma con stipendio più basso

Il francese percepisce 4 milioni netti all'anno, cifra che dovrà essere abbassata

Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola oggi, per Franck Ribery ed il suo futuro sono ore decisive. Franck e Gattuso hanno parlato nei giorni scorsi, ma per il 38enne in scadenza fra meno di un mese servirà capire quale potrà essere il suo impiego nello scacchiere tattico di Rino. Lui, intanto, ha dato grande disponibilità per la permanenza ma il suo stipendio dovrà essere asciugato. Magari con l'inserimento di qualche bonus per far provare quindi ad alzare il tiro alla nuova Fiorentina targata Gattuso.