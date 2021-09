Rientro a tappe: i sudamericani gli ultimi a Firenze

Gonzalez e Quarta a Firenze venerdì 10, Pulgar addirittura lo stesso giorni di Atalanta-Fiorentina

Biraghi e Castrovilli torneranno a disposizione di Italiano giovedì 9 perché Italia-Lituania è in programma l'8 sera a Reggio Emilia. Idem Dragowski che sempre l'8 giocherà a Varsavia in Polonia-Inghilterra. Vlahovic, Nastsic, Milenkovic e Terzic finiranno il tour il 7 con Eire-Serbia a Dublino e dal giorno seguente saranno a Firenze. Stesso discorso per Amrabat e Maleh che saranno in campo domani con il Marocco. I due dovranno affrontare un lungo viaggio di rientro dalla Guinea con varie tappe.