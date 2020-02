Riecco Pulgar in regia: serata calda, deve convincere Iachini

Quella contro il Milan – scrive La Nazione – sarà una gara importante per Erick Pulgar. All’andata sbloccò la partita su rigore. Iachini lo ha spostato in cabina di comando, lì dove ritiene che, per caratteristiche, possa rendere al meglio, e il cileno non vuole deludere nessuno. Ha alternato prestazioni migliori ad altre meno convincenti e ora più che mai ha bisogno di farsi alleato la continuità. Poco importa se, contro i rossoneri, ha vinto solo un terzo delle gare giocate (2 su 6): i tabù sono fatti per essere sfatati, per di più davanti al pubblico di casa, capace di far registrare numeri di affluenza allo stadio da…Champions. Ha avuto modo di rifiatare dopo aver giocato praticamente tutte le partite (Coppa Italia inclusa) tranne quella col Verona, quando è stato fermato dal giudice sportivo. Adesso, smaltita la stanchezza, è pronto a metterci lui la «garra» necessaria a fare la differenza.