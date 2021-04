Riecco Muriel, e il rimpianto della Fiorentina si riacutizza

L’edizione fiorentina de La Repubblica scrive che contro l’Atalanta, stasera, servirà la gara perfetta. Vincere conferirebbe un importante bonus in vista del finale di stagione, che verrà gestito in prima persona da Rocco Commisso, atteso a Firenze in mattinata e allo stadio in serata. Così come è atteso allo stadio Luis Muriel, l’ex viola che tanto bene sta facendo a Bergamo. Già 22 gol stagionali tra campionato e coppe, una crescita esponenziale che si deve a Gasperini. I 12 milioni necessari a riscattarlo, ai tempi, dal Siviglia sono un rimpianto enorme, ma il passaggio di proprietà viola nel giugno 2019 ha permesso all’Atalanta di inserirsi con facilità e di assicurarsi il colombiano. Che aveva impressionato a Firenze: doppietta da urlo con la Sampdoria all’esordio, gol al Chievo la settimana dopo, reti ad Inter, Atalanta, Roma e Lazio. Poi 11 partite a secco, nel mezzo la rete di Bergamo in semifinale di Coppa Italia. Oggi, Muriel sarà il pericolo pubblico numero uno per Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta.