Riecco la Fiorentina: Iachini cerca punti e gioco per la conferma

La Fiorentina torna finalmente in campo. Oggi alle 19.30 la gara contro il Brescia al Franchi. Questa la presentazione della sfida da parte de La Nazione:

Dopo quattro mesi tondi la Fiorentina torna al «Franchi» (nel mezzo ci sono stati anche 106 giorni di calcio in lockdown) e chissà che faccia avrà la squadra di Iachini. Più della faccia interessano le gambe, che hanno ripreso confidenza con gli allenamenti in gruppo da un numero relativamente basso di giorni. Iachini ha fatto molti esperimenti per studiare una prospettiva di calcio diversa, con soluzioni che potrebbero servire alla squadra e anche a se stesso per puntare alla riconferma. La situazione in classifica è relativamente tranquilla, il Brescia è relativamente in serie B e a occhio questa è una grande occasione per i viola. La partita in teorica discesa arriva però nel momento sbagliato, perché davvero è difficile fare previsioni dopo così tanto tempo e così tante incognite. Testa e gambe da valutare, l’affidabilità potrebbe essere un concetto vago. A proposito di esperimenti, è noto che l’allenatore viola debba convincere Commisso proponendo un tipo di calcio che porti punti per il presente e prospettive in vista della prossima stagione, quando la proprietà americana dovrà consolidare le sua ambizioni sportive sul campo.