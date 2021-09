Riecco il tridente delle certezze. A caccia della terza vittoria consecutiva

Domani a Genova Vlahovic sarà supportato da Gonzalez e Callejon

Il tridente tipo per dare continuità ai risultati e ricercare un traguardo che manca da due anni esatti. La terza vittoria consecutiva. È da quando sedeva Vincenzo Montella in panchina, nella prima stagione con Rocco Commisso presidente, che la Fiorentina non ottiene tre successi di fila nell’arco dello stesso campionato. Tra settembre e ottobre 2019, infatti, l’ex allenatore viola centrò questo risultato per poi successivamente perdere quota e aprire una crisi di rendimento che sarebbe culminata con l’esonero e l’arrivo di Iachini. Adesso i viola, con Italiano, hanno un’altra occasione per riprendere quel filo interrotto due anni fa. Domani a Marassi (ore 15) la sfida al Genoa di Ballardini, che ha conquistato sul campo del Cagliari nell’ultimo turno una vittoria fondamentale per rilanciarsi. Italiano pensa a qualche cambio in vista di questa sfida, che per la Fiorentina sarà molto delicata.