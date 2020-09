Torna Commisso: subito due tamponi e poi, forse, il via libera

Rocco Commisso è pronto a tornare a Firenze, probabilmente mercoledì 16. Il presidente – scrive La Nazione – dovrà sottoporsi subito al primo di due tamponi per certificare la sua negatività dal Covid-19. La prassi si ripeterà pochi giorni dopo e la speranza è che il definitivo responso arrivi entro sabato, quando alle 18 la Fiorentina esordirà in campionato. Una volta ricevuto il via libera dalla ASL, il presidente non soltanto tornerà al centro sportivo per seguire il lavoro della squadra ma si concentrerà anche sul fronte del mercato e delle infrastrutture: è già previsto un incontro con la dirigenza per valutare eventuali acquisti e discutere i nodi legati ai rinnovi dei giocatori in scadenza.

