Ricordate Norgaard? Porta una cifra importante nelle casse viola

L'ex centrocampista viola è pronto a difendere la Premier League conquistata a sorpresa con il Brentford

L'addio di Christian Norgaard alla Fiorentina non ha lasciato molti rimpianti, ma ultimamente ha lasciato una cospicua somma nelle casse della Fiorentina: dopo la promozione in Premier League col Brentford, il danese, attualmente agli Europei, è stato riscattato per 3,5 milioni di euro, cifra che viene pompata ulteriormente fino a 4,5 dal bonus promozione, fatto inserire a suo tempo da Pantaleo Corvino. Lo scrive La Nazione.