Ricordate Fagorzi? Il massaggiatore è tornato nella Fiorentina

Lo storico massaggiatore Maurizio Fagorzi è tornato a lavorare per la Fiorentina. Il contenzioso intrapreso con la precedente proprietà – scrive il Corriere Fiorentino – è stato vinto dal fisioterapista. Da lunedì scorso infatti è al campo Poggioloni delle Caldine dove segue la Primavera. Il massaggiatore aveva sottoscritto il primo contratto col club subito dopo il fallimento del 2002 ed è rimasto al suo posto fino al 3 novembre 2016 quando sono iniziati i contrasti. La Fiorentina quel giorno lo accusò di aver riferito al ds Carlos Freitas una simulazione di infortunio da parte di Federico Bernardeschi. A Fagorzi venne contestato di aver violato gli obblighi di riservatezza e di non aver consultato il suo responsabile, il dottore Paolo Manetti. «Fago», così lo chiamano i giocatori a lui affezionati, presentò un reclamo accolto il 21 luglio 2017 dal Collegio di conciliazione e arbitrato che dispose l’annullamento della sospensione e il reintegro. Ma Il 21 aprile precedente, la Fiorentina gli comunicò che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato. Il fisioterapista chiese la messa in mora della società e la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.