Ricordate Di Carmine? L’ex viola vuole fare un dispetto alla “sua” Fiorentina

Attenti a non incassare gol, dopo i 5 rimediati a Cagliari, ma soprattutto assolutamente vigili, qualora davvero dovesse spuntarla lui, a non farsi fare gol dall’ennesimo ex. Sì, perché a Verona, là davanti, c’è pure Samuel Di Carmine, fiorentino cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Coi viola – scrive La Nazione – ha debuttato in A a 18 anni (contro il Torino) e si è affacciato sul palcoscenico internazionale, subentrando contro l’Elfsborg e trovando il suo primo (e fin qui unico) gol in Europa League. Juric potrebbe anche concedergli spazio (il ballottaggio è con Stepinski e Salcedo) e Dragowski dovrà sbarrare la strada anche all’ex.