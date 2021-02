Ricordate Aguirre? Tra flop e scambi di persona, la Fiorentina ebbe il suo Eriberto

La Nazione dedica un approfondimento ai giocatori sotto falso nome del passato, come Eriberto, Giovannelli e… Aguirre, che la Fiorentina ricorda bene. Siamo nel 1988, arriva l’attaccante del Penarol per completare il reparto con Baggio, Pruzzo e Borgonovo. La B&B fece scintille e Pruzzo segnò un gol decisivo poi contro la sua Roma, ma Aguirre fu un flop. Anzi, nelle amichevoli che dovevano servire a valutarlo, Aguirre giocò con il nome di Massimo Paganin, che poi, lui sì, avrebbe avuto una bella carriera. Storie di un calcio che oggi, purtroppo o per fortuna, non è più possibile per via dei social.