Ricci: ecco la formula, ma il suo arrivo non esclude Torreira o il Ninja

La trattativa per Ricci dell’Empoli (SCHEDA) è nel vivo, Pradè – scrive La Nazione – sta dando l’accelerata decisiva per portare in riva all’Arno il talentuoso ragazzo classe 2001. La formula sarebbe quella del prestito con un corposo riscatto da versare eventualmente alla fine della prossima stagione, per un acquisto che non chiuderebbe definitivamente le porte all’arrivo di un altro play: Torreira e Nainggolan sono ancora nomi caldi in ottica viola. Intanto Ghezzal può restare (va rinnovato il prestito dal Leicester), e si seguono nello stesso reparto anche Linetty (SCHEDA) e Fofana (SCHEDA).