Ribery vs Dzeko, la sfida dei senatori. Con un sapore di Bundesliga alle spalle

Rientra Ribery nella Fiorentina (LA PROBABILE FORMAZIONE), e il pensiero, scrive la Gazzetta dello Sport, non può che correre al testa a testa con Edin Dzeko, leader ritrovato delle scoppiettante Roma di Fonseca. I tifosi giallorossi hanno apprezzato il fuoco che sembra tornato a divampare negli occhi del bosniaco, che ha protestato molto contro le decisioni di Giacomelli nello stadio che ha regalato già due ovazioni a Ribery. La Fiorentina si è scoperta dipendente dall’estro del francese (“come la differenza tra mangiare e stare a guardare”). E non è una sfida inedita, nemmeno per gli altri campionati. Dal 2007 al 2011 i due si sono incrociati varie volte in Bayern Monaco-Wolfsburg: due titoli per Franck, 66 gol per Edin. Domenica il nuovo atto della sfida, mentre in Serie A dominano i vecchietti; tutto bene, se non che in Europa il ritmo dei più giovani si fa sentire…