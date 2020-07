Ribery, un boss a tuttotondo per la Fiorentina. Il futuro è a portata di mano

E c’era pure chi aveva dei dubbi sul Ribery post-ripresa. Il Corriere dello Sport-Stadio dedica un approfondimento alla stella francese, ormai vera e propria guida della sua Fiorentina nonostante mesi e mesi lontano dal campo tra infortunio e pandemia. Sette partite su sette da titolare, sette gettoni voluti fortemente e a cui Iachini non si è opposto, tanto è il carisma di Ribery all’interno dello spogliatoio. Nessun tipo di gestione, se non quella del cambio dopo una fetta abbondante di partita, e un atteggiamento da condottiero che gli è valso i gradi di capitano dopo l’uscita di Pezzella ierilaltro. Anche il rapporto con il mondo Fiorentina, non solo in campo, è ai massimi livelli: ogni gesto ha un grande valore simbolico, come la consegna di una maglia a una piccola tifosa, ogni parola detta ai compagni uno spunto per migliorare. Adesso la priorità è ripartire per costruire insieme qualcosa di grande.